Casa svizzera di orologi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TISSOT

Significato/Curiosita : Casa svizzera di orologi

L'orologio da polso è un orologio di piccole dimensioni dotato di un cinturino per poter essere indossato al polso. questi orologi sono, a volte, oggetti... Jacques-joseph tissot, detto james (nantes, 15 ottobre 1836 – chenecey-buillon, 8 agosto 1902), è stato un pittore e incisore francese. tissot nacque a nantes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

