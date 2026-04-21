Attrezzo da palestra
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Attrezzo da palestra' è 'Cavallo Con Maniglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAVALLO CON MANIGLIE
Perché la soluzione è Cavallo Con Maniglie? Il cavallo con maniglie è un attrezzo da palestra progettato per allenare i muscoli delle gambe, dei glutei e dell'addome attraverso movimenti di sollevamento e spinta. Si presenta come una struttura stabile con una superficie per sedersi o appoggiare i piedi, dotata di maniglie robuste che consentono di mantenere l'equilibrio durante l'esercizio. Questo strumento permette di eseguire esercizi mirati, migliorando forza, stabilità e coordinazione. È molto utilizzato per allenamenti funzionali e riabilitativi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzo da palestra". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Attrezzo da palestra nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Cavallo Con Maniglie
Se la definizione "Attrezzo da palestra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzo da palestra" conferma che la soluzione 'Cavallo Con Maniglie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 18 lettere della soluzione Cavallo Con Maniglie
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzo da palestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cavallo Con Maniglie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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