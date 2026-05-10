La scienza che si occupa di studiare i funghi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La scienza che si occupa di studiare i funghi' è 'Micologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICOLOGIA

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Perché la soluzione è Micologia? La micosologia è una disciplina scientifica che si dedica allo studio dei funghi, organismi appartenenti a un regno diverso da piante e animali. Essa analizza le caratteristiche morfologiche, fisiologiche e riproduttive di queste specie, oltre a indagare le loro interazioni con altri esseri viventi e gli ambienti. La conoscenza approfondita delle diverse varietà di funghi permette di distinguere tra specie commestibili, tossiche e patogene. La micosologia svolge un ruolo fondamentale nella medicina, nell'agricoltura e nell'ecologia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza che si occupa di studiare i funghi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La scienza che si occupa di studiare i funghi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Micologia

Quando la definizione "La scienza che si occupa di studiare i funghi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza che si occupa di studiare i funghi" conferma che la soluzione 'Micologia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Micologia

M Milano I Imola C Como O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza che si occupa di studiare i funghi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Micologia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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