Si occupa dei problemi economici mondiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa dei problemi economici mondiali.

Soluzione 3 lettere : FMI

Significato/Curiosita : Si occupa dei problemi economici mondiali

Progressiva omogeneizzazione dei vari sistemi economici mondiali grazie all'interdipendenza a livello internazionale dei vari mercati nazionali (internazionalizzazione)... Il fondo monetario internazionale (in sigla fmi; in inglese international monetary fund, imf) è un'organizzazione internazionale pubblica a carattere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

