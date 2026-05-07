Scienza che si occupa dei funghi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scienza che si occupa dei funghi' è 'Micologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICOLOGIA

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Perché la soluzione è Micologia? La micosologia è una disciplina scientifica che si dedica allo studio dei funghi, analizzando le loro caratteristiche biologiche, strutturali e fisiologiche. Attraverso questa branca, si approfondiscono anche le interazioni dei funghi con altri organismi e gli effetti sulla salute umana, animale e ambientale. La conoscenza micologica è fondamentale per identificare specie utili o dannose, contribuendo a settori come la medicina, l’agricoltura e l’ambiente. La micosologia rappresenta quindi un campo di grande importanza per molteplici applicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scienza che si occupa dei funghi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Scienza che si occupa dei funghi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Micologia

In presenza della definizione "Scienza che si occupa dei funghi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scienza che si occupa dei funghi" conferma che la soluzione 'Micologia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Micologia

M Milano I Imola C Como O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scienza che si occupa dei funghi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Micologia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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