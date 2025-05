Un solido come il cubo nei cruciverba: la soluzione è Parallelepipedo

PARALLELEPIPEDO

Curiosità e Significato di "Parallelepipedo"

La parola Parallelepipedo è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Parallelepipedo.

Perché la soluzione è Parallelepipedo? Il parallelepipedo è un solido geometrico che ha sei facce rettangolari, con angoli retti tra di loro. Immagina un cubo, ma non limitarti a una forma perfetta: il parallelepipedo può avere lunghezze diverse per ciascun lato, pur mantenendo la struttura rettangolare. Questo lo rende un oggetto affascinante, utile in molti contesti, dall'architettura alla progettazione industriale.

Come si scrive la soluzione Parallelepipedo

Non riesci a risolvere la definizione "Un solido come il cubo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

L Livorno

E Empoli

P Padova

I Imola

P Padova

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

