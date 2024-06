Il mattone in geometria

: L'ampiezza degli angoli formati dalle sue facce può variare; quando gli angoli sono retti (formando un rettangolo per ogni faccia) si parla di parallelepipedo rettangolo. . In geometria solida, il parallelepipedo (etimologicamente: a piani, in greco epipedòn, paralleli) è un poliedro le cui facce sono 6 parallelogrammi.

Italiano: Sostantivo: parallelepipedo ( approfondimento) m sing (pl.: parallelepipedi) . (matematica) (geometria) forma geometrica tridimensionale composta da sei lati tra loro paralleli il volume di un parallelepipedo è pari al prodotto dell'area di una sua faccia qualsiasi per la sua distanza minima dalla faccia opposta.. Sillabazione: pa | ral | le | le | pì | pe | do. Pronuncia: IPA: /parallele'pipedo/ .