Un solido come la piramide e il cubo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un solido come la piramide e il cubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLIEDRO

Significato/Curiosità : Un solido come la piramide e il cubo

Un "poliedro" è una figura geometrica tridimensionale composta da facce piatte, spigoli e vertici. È un termine generale che include una vasta gamma di solidi geometrici, tra cui il cubo e la piramide. I poliedri possono avere diverse forme e caratteristiche, ma condividono la caratteristica di essere costituiti da facce poligonali, come triangoli, quadrati o pentagoni, che si incontrano lungo spigoli e si intersecano in vertici. La somma degli angoli interni di ogni faccia di un poliedro è sempre inferiore a 360 gradi, il che lo distingue dai solidi curvi come la sfera. I poliedri sono oggetti matematici fondamentali e sono studiati in geometria e algebra lineare per le loro proprietà e applicazioni.

Altre risposte alla domanda : Un solido come la piramide e il cubo : solido; come; piramide; cubo; Un solido rifrangente; Passato dallo stato solido a quello gassoso; Sei quadrati in un solido ; solido con 20 facce triangolari; Un solido riparo architettonico militare difensivo; Animali come i maiali; Necessarie come le cautele con cui è bene procedere; Spinto come certi film; Una provincia come Trento; come il cavallino nello stemma della Ferrari; La tomba egizia a forma di piramide tronca; Costruirono i templi-piramide ; Quello di piramide è un poliedro; Può esserlo la piramide ; L estremità a piramide del campanile; Corrisponde a un decimetro cubo ; Il cubo ne ha sei uguali; L indagatore dell incubo creato da Tiziano Sclavi; Ha l incubo dei creditori; Due al cubo ;

Cerca altre Definizioni