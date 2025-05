Un fanale posteriore delle automobili nei cruciverba: la soluzione è Retronebbia

Home / Soluzioni Cruciverba / Un fanale posteriore delle automobili

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un fanale posteriore delle automobili' è 'Retronebbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETRONEBBIA

Curiosità e Significato di "Retronebbia"

La parola Retronebbia è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Retronebbia.

Il retronbbia è un fanale posteriore delle automobili progettato per migliorare la visibilità in condizioni di nebbia densa o pioggia. La sua luce è intensa e di colore rosso, elevata rispetto agli altri fanali, per segnalare la presenza del veicolo agli automobilisti che seguono, riducendo il rischio di incidenti in situazioni di scarsa visibilità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il cristallo posteriore delle automobiliCasa tedesca d automobiliParte posteriore del foglio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Retronebbia

Hai davanti la definizione "Un fanale posteriore delle automobili" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

B Bologna

B Bologna

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A L S E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALISEI" ALISEI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.