Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono' è 'Barre Di Torsione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARRE DI TORSIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Barre Di Torsione? Le barre di torsione sono componenti meccanici progettati per assorbire gli urti che le ruote delle automobili subiscono durante la marcia su superfici irregolari. Questi elementi elastici si deformano quando vengono sollecitati, distribuendo l'energia degli impatti e riducendo le vibrazioni trasmesse alla carrozzeria e agli occupanti. La loro funzione principale consiste nel mantenere la stabilità del veicolo, migliorando il comfort di guida e la sicurezza complessiva.

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Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Barre Di Torsione

In presenza della definizione "Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Barre Di Torsione:

B Bologna A Ancona R Roma R Roma E Empoli D Domodossola I Imola T Torino O Otranto R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assorbono gli urti che le ruote delle automobili subiscono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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