Casa tedesca d automobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa tedesca d automobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPEL

Significato/Curiosita : Casa tedesca d automobili

La audi a5 è un'automobile di segmento d prodotta dalla casa automobilistica tedesca audi in due generazioni, a partire dal 2007, come erede della audi... Stai cercando altri significati, vedi opel (disambigua). la opel automobile gmbh, conosciuta semplicemente come opel, è una casa automobilistica tedesca...