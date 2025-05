Stato retto da un sovrano nei cruciverba: la soluzione è Reame

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Stato retto da un sovrano' è 'Reame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REAME

Curiosità e Significato di "Reame"

La soluzione Reame di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Reame per scoprire curiosità e dettagli utili.

Un reame è un territorio o un dominio governato da un sovrano, come un re o una regina. In un reame, il sovrano esercita il potere e l'autorità, e spesso il concetto è associato a monarchie storiche, dove la successione al trono è ereditaria e la cultura e le tradizioni locali giocano un ruolo importante.

Quello di Napoli era governato dai BorboneLo regge il sovrano delle fiabeAntica monarchiaIl Papa ultimo sovrano dello Stato PontificioStato retto da un nobileEssere a capo di uno Stato monarchico

Come si scrive la soluzione: Reame

Se ti sei imbattuto nella definizione "Stato retto da un sovrano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

