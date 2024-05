Essere a capo di uno Stato monarchico

Verbo

Intransitivo

regnare (vai alla coniugazione)

esercitare il potere regale

Sillabazione

re | gnà | re

Pronuncia

IPA: /re'are/

Etimologia / Derivazione

dal latino regnare, infinito presente attivo di regno

Sinonimi

comandare, dominare, governare, imperare

(senso figurato) manifestarsi, predominare, prevalere, prosperare

Contrari

dipendere, sottostare, ubbidire

(senso figurato) essere inferiore, soggiacere

Parole derivate