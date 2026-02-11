Una retta lo è a un altra se formano un angolo retto

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una retta lo è a un altra se formano un angolo retto' è 'Perpendicolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERPENDICOLARE

Perché la soluzione è Perpendicolare? Due linee si dicono perpendicolari quando si incontrano formando un angolo di 90 gradi. Questa caratteristica è importante in geometria perché permette di identificare relazioni spaziali tra linee e piani. Le linee perpendicolari sono fondamentali per costruzioni precise e per definire strutture solide. La loro proprietà di formare angoli retti le rende strumenti utili in molte applicazioni matematiche e ingegneristiche.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una retta lo è a un altra se formano un angolo retto" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una retta lo è a un altra se formano un angolo retto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una retta lo è a un altra se formano un angolo retto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una retta lo è a un altra se formano un angolo retto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Perpendicolare:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una retta lo è a un altra se formano un angolo retto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

