RAMAIOLO

Curiosità e Significato di "Ramaiolo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Ramaiolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il ramaiolo è un cucchiaio dotato di un lungo manico, utilizzato principalmente per mescolare e girare alimenti in pentole profonde o difficili da raggiungere. La sua forma permette di lavorare comodamente senza scottarsi, ed è spesso usato in cucina per preparare e servire zuppe, stufati e altre pietanze liquide.

Come si scrive la soluzione: Ramaiolo

Hai davanti la definizione "Cucchiaio con lungo manico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

