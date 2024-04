La Soluzione ♚ Liuto dal lungo manico La definizione e la soluzione di 10 lettere: Liuto dal lungo manico. COLASCIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Liuto dal lungo manico: In base alla lunghezza del manico. si parla quindi di liuto a manico corto, per esempio il pipa cinese, o a manico lungo, quali lo shamisen giapponese... ll colascione o nel napoletano calascione, è uno strumento musicale tra i più utilizzati nella musica napoletana. Altre Definizioni con colascione; liuto; lungo; manico; Il nostro osso più lungo; Un lungo fiume tra gli affluenti del Colorado; Falci dal lungo manico; Tazza senza manico;

La risposta a Liuto dal lungo manico

COLASCIONE

