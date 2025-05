Città californiana in cui abitano molte star di Hollywood nei cruciverba: la soluzione è Malibù

MALIBÙ

Curiosità e Significato di "Malibù"

Malibù è una celebre città californiana sulla costa, famosa per le sue spiagge e per essere la residenza di molte star di Hollywood. È un quartiere di Los Angeles noto per il suo stile di vita glamour, celebrità e fascino mondiale, rappresentando un'icona del mondo dello spettacolo e del lusso.

Come si scrive la soluzione: Malibù

