Vi abitano molte star di Hollywood

Malibù (in inglese Malibu; in spagnolo Malibú) è una città situata nella parte ovest della contea di Los Angeles, in California. Gli abitanti, nel 2017, erano 12 877.

La città si estende per circa 43 km lungo le coste del Pacifico; è famosa per le sue afose spiagge e per essere la residenza di molte stelle del cinema e dello spettacolo in genere. La città è attraversata dalla Pacific Coast Highway e circoscritta a est da Topanga e dalle Pacific Palisades, a nord dalle Santa Monica Mountains, a nord-ovest dalla Ventura County e a sud dall'Oceano Pacifico. Tra le spiagge più note vi sono la Malibu State Beach e la Topanga State Beach. I parchi, invece, si estendono dal Malibu Creek State Park alla Santa Monica Mountains National Recreation Area.

Una famosa targa recita: "Malibù: uno stile di vita". Altri slogan: "Dove le montagne incontrano il mare", "Un bel paesaggio di 27 miglia".