CURVA ALTIMETRICA

La curva altimetrica è una linea tracciata su una mappa che collega punti con la medesima elevazione, rappresentando il ciclo di altitudine del terreno. È fondamentale nella topografia, poiché aiuta a visualizzare le variazioni altimetriche del paesaggio, come colline, valli e piani.

C Como

U Udine

R Roma

V Venezia

A Ancona

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

