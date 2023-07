Una linea curva tra due punti fissi in geometria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una linea curva tra due punti fissi in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In geometria, una linea curva tra due punti fissi chiamata "catenaria" è un interessante esempio di curva matematica. Questa figura assume la forma di una parabola rovesciata e si forma naturalmente quando un cavo flessibile, come una catena o una fune, è sospeso tra due punti di supporto. La catenaria è caratterizzata dalla sua proprietà di avere una tensione costante lungo tutta la sua lunghezza, risultante dall'equilibrio tra la forza di gravità e la tensione interna del materiale. Questa curva ha applicazioni in diversi campi, come l'architettura, l'ingegneria e l'arte, ed è stata studiata e apprezzata per la sua eleganza e intrinseca bellezza matematica.

