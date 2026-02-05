La figura retorica che unisce due termini contraddittori

SOLUZIONE: OSSIMORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La figura retorica che unisce due termini contraddittori" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La figura retorica che unisce due termini contraddittori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ossimoro? L'ossimoro crea un effetto sorprendente unendo due concetti opposti che, messi insieme, evidenziano contrasti o sfumature di significato. È spesso utilizzato in letteratura e poesia per esprimere emozioni complesse o situazioni paradossali. Questa figura rende il testo più vivido e coinvolgente, stimolando l'immaginazione del lettore. Attraverso l'accostamento insolito di termini, si può comunicare un messaggio profondo e ricco di sfumature.

In presenza della definizione "La figura retorica che unisce due termini contraddittori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La figura retorica che unisce due termini contraddittori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La figura retorica che unisce due termini contraddittori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

