Nel basket possono valere da uno a tre punti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nel basket possono valere da uno a tre punti' è 'Canestri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANESTRI

Perché la soluzione è Canestri? Nel gioco del basket, i canestri sono i segnali di successo utilizzati per segnare punti. Possono valere da uno a tre punti a seconda della posizione del tiro e delle circostanze del gioco. Ogni canestro realizzato contribuisce a determinare il risultato finale della partita, influenzando la strategia delle squadre e l’andamento dell’incontro. La precisione nel realizzare i canestri è fondamentale per ottenere vantaggi e migliorare la propria performance sul campo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel basket possono valere da uno a tre punti". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nel basket possono valere da uno a tre punti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Canestri

La soluzione associata alla definizione "Nel basket possono valere da uno a tre punti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel basket possono valere da uno a tre punti" conferma che la soluzione 'Canestri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Canestri

C Como A Ancona N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel basket possono valere da uno a tre punti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canestri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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