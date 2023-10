Ceste che si portano come zaini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ceste che si portano come zaini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : GERLE

Significato/Curiosita : Ceste che si portano come zaini

La gerla (in latino detta cista cibaria, usata per trasportare cibo) è una cesta in legno, vimini o viburno intrecciati a forma di tronco di cono rovesciato, aperta in alto, munita di due cinghie, fettucce o spallacci di fusti di nocciolo per poter essere portata sulle spalle, usata per trasportare materiali vari.

