Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo nei cruciverba: la soluzione è Chilotone

Home / Soluzioni Cruciverba / Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo' è 'Chilotone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHILOTONE

Curiosità e Significato di "Chilotone"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Chilotone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il chilotone è un'unità di misura di energia equivalente a 1.000 tonnellate di tritolo (TNT). Viene utilizzato per quantificare la potenza di esplosivi e armi nucleari, fornendo una scala comprensibile per valutare l'impatto delle esplosioni in contesti scientifici e militari.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Unità di misura dell energiaUnità di misura della quantità di informazioneUnità di misura dell energia in uso nei Paesi anglosassoniUnità di misura della tensione elettricaUnità di misura di luminanza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Chilotone

Hai davanti la definizione "Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

H Hotel

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N I O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IONIO" IONIO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.