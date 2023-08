Unità di misura dell energia in uso nei Paesi anglosassoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura dell energia in uso nei Paesi anglosassoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : QUAD

Significato/Curiosita : Unita di misura dell energia in uso nei paesi anglosassoni

Il termine indica l'unità di misura di massa (o peso) utilizzata in alcuni ambiti commerciali specialmente di cultura anglosassone (convenzionalmente... Contengono il titolo. quad – pattino tradizionale a 4 ruote quad – tipo di quadriciclo motorizzato quad – unità di misura quad – unità di misura nel mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

