La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Regione storicogeografica della Libia' è 'Tripolitania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Regione storicogeografica della Libia', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 12 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: TRIPOLITANIA

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Regione storicogeografica della Libia [Soluzione Cruciverba 12 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Anna Spiotta, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Consulta l’elenco delle definizioni che portano a Tripolitania: Tripolitania.

Non riesci a risolvere la definizione "Regione storicogeografica della Libia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni. È possibile che la definizione "Regione storicogeografica della Libia" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 12 lettere della soluzione Tripolitania:

T Torino

R Roma

I Imola

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Regione storicogeografica della Libia" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.