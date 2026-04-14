Vasta regione della Libia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vasta regione della Libia' è 'Cirenaica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIRENAICA

Perché la soluzione è Cirenaica? La Cirenaica rappresenta una vasta regione della Libia situata nel nord-est del paese. Questa area è caratterizzata da una notevole diversità geografica, comprendendo pianure, montagne e coste lungo il Mar Mediterraneo. Storicamente, la Cirenaica ha svolto un ruolo importante nel panorama politico e culturale libico, ospitando città antiche e centri moderni. La sua estensione e importanza geografica ne fanno una delle principali regioni che compongono il territorio della Libia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasta regione della Libia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Vasta regione della Libia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cirenaica

La definizione "Vasta regione della Libia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasta regione della Libia" conferma che la soluzione 'Cirenaica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cirenaica

C Como I Imola R Roma E Empoli N Napoli A Ancona I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasta regione della Libia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cirenaica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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