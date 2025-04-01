La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria' è 'Montepremi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONTEPREMI

Come completare la definizione Definizione: La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria

La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria Risposta: MONTEPREMI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: M_________

M_________ Inizia con: M

M Finisce con: I

Perché la soluzione è Montepremi? Il montepremi è l'importo totale di denaro che viene messo in palio in una lotteria, costituito dalla somma raccolta attraverso l'acquisto dei biglietti. Questa somma viene suddivisa tra i vincitori secondo le modalità stabilite dall'organizzatore, creando così una competizione tra i partecipanti. La quantità di denaro in palio può variare a seconda delle vendite e delle regole del gioco. La distribuzione del montepremi è un momento cruciale che determina l'interesse e la partecipazione al concorso.

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La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria: soluzione cruciverba da 10 lettere

In presenza della definizione "La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Montepremi'.

Schemi utili per Montepremi

Schema parole: 10

La soluzione inizia con M

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: M_________

Schema finale: ______REMI

Le 10 lettere della soluzione Montepremi

M Milano O Otranto N Napoli T Torino E Empoli P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola

La soluzione 'Montepremi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.