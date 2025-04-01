La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria' è 'Montepremi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MONTEPREMI
Come completare la definizione
- Definizione: La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria
- Risposta: MONTEPREMI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: M_________
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Montepremi? Il montepremi è l'importo totale di denaro che viene messo in palio in una lotteria, costituito dalla somma raccolta attraverso l'acquisto dei biglietti. Questa somma viene suddivisa tra i vincitori secondo le modalità stabilite dall'organizzatore, creando così una competizione tra i partecipanti. La quantità di denaro in palio può variare a seconda delle vendite e delle regole del gioco. La distribuzione del montepremi è un momento cruciale che determina l'interesse e la partecipazione al concorso.
La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria: soluzione cruciverba da 10 lettere
In presenza della definizione "La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Montepremi'.
Schemi utili per Montepremi
- Schema parole: 10
- La soluzione inizia con M
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: M_________
- Schema finale: ______REMI
Le 10 lettere della soluzione Montepremi
La soluzione 'Montepremi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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