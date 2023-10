Ripartire fra più persone - Cruciverba

Craxi concordano che, grazie al parere di martinazzoli, il boeing può; spadolini lamenterà poi che – a differenza degli ambasciatori rabb e...

Una partizione, in informatica, indica una suddivisione logica di un'unità di memorizzazione fisica (tipicamente una memoria di massa come un disco rigido o una chiavetta USB). Le singole unità logiche vengono viste dal sistema operativo come unità separate e possono essere formattate e gestite in maniera del tutto indipendente. Su ogni disco rigido è sempre presente almeno una partizione per la sua operatività, al più l'intera memoria vista come singola o unica partizione.