Fare un taglio sulla somma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare un taglio sulla somma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DECURTARE

Significato/Curiosita : Fare un taglio sulla somma

Ma è il tempo che sarà tiranno, infatti ogni secondo che passa, farà decurtare di 1000 € il montepremi; nel caso il concorrente trovi difficoltà può...

