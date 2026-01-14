La pianta per le corone dei vincitori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pianta per le corone dei vincitori' è 'Alloro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La pianta per le corone dei vincitori" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta per le corone dei vincitori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Alloro? L'alloro è un arbusto sempreverde molto apprezzato per la sua raffinatezza. Tradizionalmente, le corone dei vincitori vengono decorate con rami di questa pianta, simbolo di vittoria e gloria. L'alloro rappresenta il trionfo e il successo, ed è spesso associato a onori e riconoscimenti. La sua presenza sottolinea l'importanza di un traguardo raggiunto con merito.

In presenza della definizione "La pianta per le corone dei vincitori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta per le corone dei vincitori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alloro:

A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta per le corone dei vincitori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

