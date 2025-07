Quello d emergenza fa ripartire l auto nei cruciverba: la soluzione è Avviatore

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello d emergenza fa ripartire l auto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello d emergenza fa ripartire l auto' è 'Avviatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVVIATORE

Curiosità e Significato di Avviatore

La parola Avviatore è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Avviatore.

Perché la soluzione è Avviatore? L’avviatore è uno strumento che permette di riaccendere un’auto con la batteria scarica, grazie a una corrente esterna. È utile in situazioni di emergenza, quando l’auto non si avvia più da sola. Basta collegarlo correttamente e in pochi minuti il motore riprende a funzionare, evitando di dover chiamare assistenza o sostituire la batteria. Un alleato prezioso per chi vuole muoversi senza pensieri.

Come si scrive la soluzione Avviatore

Non riesci a risolvere la definizione "Quello d emergenza fa ripartire l auto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

V Venezia

V Venezia

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

