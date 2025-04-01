La cantante che ha impersonato Evita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La cantante che ha impersonato Evita' è 'Madonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADONNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cantante che ha impersonato Evita" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cantante che ha impersonato Evita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Madonna? Una famosa artista internazionale nota per aver interpretato il ruolo di Evita in un celebre musical, portando sul palco una performance indimenticabile. La sua carriera è ricca di successi e innovazioni musicali, che l'hanno resa una figura di riferimento nel mondo dello spettacolo. Con il suo talento ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico globale.

La soluzione associata alla definizione "La cantante che ha impersonato Evita" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cantante che ha impersonato Evita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Madonna:

M Milano A Ancona D Domodossola O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cantante che ha impersonato Evita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

