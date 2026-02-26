Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro

Home / Soluzioni Cruciverba / Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro' è 'Gronda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRONDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Gronda? La gonda è un elemento fondamentale nelle strutture degli edifici, progettato per impedire che l'acqua piovana scoli lungo le pareti e possa causare danni. Essa si inserisce nella parte superiore delle facciate, permettendo all'acqua di defluire lontano dalle superfici e prevenendo infiltrazioni o erosioni. La sua presenza contribuisce anche a mantenere l'estetica e la stabilità dell'edificio, assicurando che l'umidità non penetri negli ambienti interni. La cura nel posizionamento e nella manutenzione di questa componente è essenziale per la protezione dell'edificio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gronda

Se la definizione "Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gronda:

G Genova R Roma O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una parte del tettoSporge dal cornicioneEvita che l acqua coli lungo il muroIl grande corso d acqua lungo cui sorge CantonRaccoglie l acqua del tettoEvita che l acqua trabocchiIl buco che evita che l acqua trabocchi dal lavabo