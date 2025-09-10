Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano' è 'Madonna Del Libro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A D O N N A D E L L I B R O

Perchè la soluzione è Madonna Del Libro? La Madonna del Libro di Botticelli, esposta al Poldi Pezzoli di Milano, cattura con la sua delicatezza e raffinatezza. La scena trasmette un senso di pace e serenità, mostrando l'abilità dell'artista nel combinare dettagli eleganti e un’atmosfera intima. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano

Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano Risposta: MADONNADELLIBRO

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 7-3-5

7-3-5 Vocali: 6

6 Consonanti: 9

9 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: M N A D L L I O

Inizia con: M

M Finisce con: O

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Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Madonna Del Libro

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