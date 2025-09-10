Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano
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Perchè la soluzione è Madonna Del Libro? La Madonna del Libro di Botticelli, esposta al Poldi Pezzoli di Milano, cattura con la sua delicatezza e raffinatezza. La scena trasmette un senso di pace e serenità, mostrando l'abilità dell'artista nel combinare dettagli eleganti e un’atmosfera intima. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano
- Risposta: MADONNADELLIBRO
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 7-3-5
- Vocali: 6
- Consonanti: 9
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: MNADLLIO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Un capolavoro di Botticelli al Poldi Pezzoli di Milano nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Madonna Del Libro
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