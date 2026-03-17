Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti' è 'Immobilismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMOBILISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Immobilismo? L'immobilismo rappresenta una strategia politica che si caratterizza per l'assenza di iniziative volte a risolvere le criticità sociali, economiche o politiche presenti. Questa scelta si traduce nel mantenimento dello status quo, rinunciando a intervenire per apportare cambiamenti o miglioramenti. La volontà di non affrontare le questioni può derivare da diverse motivazioni, tra cui paura del rischio o mancanza di volontà politica. L'immobilismo, dunque, si configura come una forma di conservatorismo passivo.

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Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Immobilismo

La definizione "Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Immobilismo:

I Imola M Milano M Milano O Otranto B Bologna I Imola L Livorno I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Politica che evita i problemi lasciandoli insoluti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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