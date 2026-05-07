Caetano famoso compositore e cantante brasiliano

Home / Soluzioni Cruciverba / Caetano famoso compositore e cantante brasiliano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Caetano famoso compositore e cantante brasiliano' è 'Veloso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELOSO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Veloso? Caetano Veloso è un famoso compositore e cantante brasiliano noto per aver rivoluzionato la musica del suo paese. La sua capacità di unire diversi stili musicali e di esprimere profonde emozioni attraverso le sue canzoni lo ha reso un'icona della cultura brasiliana. Le sue composizioni riflettono spesso tematiche sociali e culturali, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale internazionale. La sua influenza si estende oltre i confini del Brasile, lasciando un segno indelebile nella musica mondiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caetano famoso compositore e cantante brasiliano". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Caetano famoso compositore e cantante brasiliano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Veloso

Quando la definizione "Caetano famoso compositore e cantante brasiliano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caetano famoso compositore e cantante brasiliano" conferma che la soluzione 'Veloso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Veloso

V Venezia E Empoli L Livorno O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caetano famoso compositore e cantante brasiliano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Veloso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Caetano fra i più noti cantautori brasilianiDomenico famoso compositoreMaurice famoso compositore franceseIl famoso compositore nato ad AversaFamoso compositore americano del 900: CoplandStravinskij famoso compositore