La valigia di chi fa trekking

Home / Soluzioni Cruciverba / La valigia di chi fa trekking

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La valigia di chi fa trekking' è 'Zaino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La valigia di chi fa trekking" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La valigia di chi fa trekking". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Zaino? Un accessorio indispensabile per gli appassionati di escursioni, progettato per trasportare tutto il necessario durante le avventure in natura. È resistente, con scomparti pratici e comodi cinghie per distribuire il peso equamente sulle spalle. Permette di portare abbigliamento, cibo e attrezzi, facilitando il cammino e garantendo sicurezza. Ideale per chi esplora sentieri e montagne, diventando un compagno fedele in ogni viaggio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La valigia di chi fa trekking nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zaino

Questa pagina è dedicata alla definizione "La valigia di chi fa trekking" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La valigia di chi fa trekking" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zaino:

Z Zara A Ancona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La valigia di chi fa trekking" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si porta in spallaSulle spalle degli alpinistiLo riempie l alpinoNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progettoFa molta schiuma