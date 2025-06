Lo riempie l alpino nei cruciverba: la soluzione è Zaino

ZAINO

Curiosità e Significato di "Zaino"

La parola Zaino è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Zaino.

Perché la soluzione è Zaino? Zaino è un termine che indica una borsa o sacco usato per trasportare oggetti, spesso indossato sulle spalle. È indispensabile per escursionisti, studenti o chiunque abbia bisogno di portare con sé qualcosa in modo pratico e comodo. Questa parola richiama l'immagine di un contenitore capiente e resistente, perfetto per vivere avventure o affrontare la quotidianità con facilità.

Come si scrive la soluzione Zaino

Hai trovato la definizione "Lo riempie l alpino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Z Zara

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A B Z A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BAZAR" BAZAR

