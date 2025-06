Sulle spalle degli alpinisti nei cruciverba: la soluzione è Zaino

ZAINO

Curiosità e Significato di "Zaino"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Zaino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Zaino? Un zaino è un contenitore portatile, solitamente con spallacci, usato per trasportare oggetti durante escursioni o viaggi. È fondamentale per gli alpinisti, che lo portano sulle spalle per avere a portata di mano tutto il necessario in quota. Simboleggia anche il peso delle responsabilità e delle sfide quotidiane, ricordandoci che spesso dobbiamo affrontare le difficoltà con determinazione e supporto.

Come si scrive la soluzione Zaino

La definizione "Sulle spalle degli alpinisti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L O G U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIULIO" GIULIO

