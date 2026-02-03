Si porta in spalla

SOLUZIONE: ZAINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si porta in spalla" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si porta in spalla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Zaino? Un oggetto che si indossa sulle spalle, spesso usato per trasportare libri, vestiti o altri oggetti durante i viaggi o le attività quotidiane. È pratico e permette di avere le mani libere, ideale per studenti, escursionisti e pendolari. Può essere di vari materiali, colori e dimensioni, adattandosi alle diverse esigenze. Indossarlo correttamente aiuta a distribuire il peso e prevenire fastidi o dolori.

Per risolvere la definizione "Si porta in spalla", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si porta in spalla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zaino:

Z Zara A Ancona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si porta in spalla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

