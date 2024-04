La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fa molta schiuma. SHAMPOO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo shampoo o sciampo è un prodotto per la cura dei capelli utilizzato per rimuovere unto, sporco e particelle di pelle, inquinamento ambientale e/o altre particelle inquinanti che gradualmente si formano e depositano sui capelli, così da rendere il capello e il cuoio capelluto puliti. L'ingrediente attivo nella maggior parte degli sciampi è il laurilsolfato di sodio (denominazione INCI:SODIUM LAURYL SULPHATE, SLS), un tensioattivo utilizzato anche in molti altri prodotti per la cura del corpo come saponi per la pelle e dentifrici per denti. Lo shampoo, quando entra in contatto con l'acqua, diviene un tensioattivo anionico, che, mentre ...

Shampoo n

(igiene) shampoo, sciampo

Sillabazione

Sham | poo

Pronuncia

IPA: /'ampu/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dall'inglese shampoo

Iperonimi

Waschmittel