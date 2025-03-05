Il mese del digiuno musulmano

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mese del digiuno musulmano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il mese del digiuno musulmano' è 'Ramadan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAMADAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mese del digiuno musulmano" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mese del digiuno musulmano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ramadan? Il Ramadan è un periodo sacro per i musulmani, durante il quale si osserva un digiuno quotidiano che dura dall'alba al tramonto. Questo mese rappresenta un momento di riflessione spirituale, purificazione e rinnovamento della fede. I fedeli dedicano più tempo alla preghiera e alla carità, rafforzando il senso di comunità e di solidarietà. La fine di questo periodo è celebrata con una festa speciale che segna la conclusione del sacrificio e della disciplina.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il mese del digiuno musulmano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ramadan

In presenza della definizione "Il mese del digiuno musulmano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mese del digiuno musulmano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ramadan:

R Roma A Ancona M Milano A Ancona D Domodossola A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mese del digiuno musulmano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il digiuno dei MusulmaniFesta musulmana che segue il mese di RamadanIl mese del digiuno rituale musulmanoMese di digiuno musulmano araIl mese del calendario musulmano consacrato al digiunoIl mese musulmano consacrato al digiunoMese arabo del digiuno