Digiuno prolungato

Home / Soluzioni Cruciverba / Digiuno prolungato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Digiuno prolungato' è 'Inedia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INEDIA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Inedia? L'inedia è uno stato di prolungato mancato apporto di cibo e acqua, che può portare a gravi conseguenze sulla salute. Questa condizione si distingue per la persistente assenza di alimentazione, spesso correlata a disturbi psichici o a scelte volontarie estreme. La mancanza di nutrienti essenziali provoca un deterioramento generale dell'organismo e può culminare in complicanze irreversibili. La comprensione di questa condizione è fondamentale per intervenire tempestivamente e prevenirne gli esiti più gravi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Digiuno prolungato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Digiuno prolungato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Inedia

La definizione "Digiuno prolungato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Digiuno prolungato" conferma che la soluzione 'Inedia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Inedia

I Imola N Napoli E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Digiuno prolungato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inedia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rende magri e deboliForzata astinenza dal ciboIl mese del digiuno rituale musulmanoMese arabo del digiunoIl mese del digiuno araboLungo digiunoAcquisizione di una proprietà grazie all uso prolungato nel tempo