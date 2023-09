Mese arabo del digiuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mese arabo del digiuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAMADAN

Significato/Curiosita : Mese arabo del digiuno

Il ramadan è il mese in cui si pratica il digiuno (sawm), in commemorazione della prima rivelazione del corano a maometto («il mese in cui fu rivelato... Cercando altri significati, vedi ramadan (disambigua). nel calendario islamico, il ramadan (in arabo , ramaan) è il nono mese dell'anno, di 29... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mese arabo del digiuno : mese; arabo; digiuno; La penisola con la mese ta; Il decimo mese abbrev; Il mese pazzerello; Il mese in cui fu presa la Bastiglia; Il mese numero 10; Il sultanato arabo che ha per capitale Mascate; Il caritatevole soccorritore d una parabo la di Gesù; Testo sacro arabo ; Il Ciao del mondo arabo ; Nome arabo ; Processo con cui il corpo a digiuno si nutre di sé; Il mese del digiuno arabo; Non lavora mai a digiuno ; Il mese del digiuno rituale musulmano; La festa che conclude il digiuno rituale musulmano;

Cerca altre Definizioni