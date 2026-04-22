Mese dell anno musulmano consacrato al digiuno

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mese dell anno musulmano consacrato al digiuno' è 'Ramadan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAMADAN

Perché la soluzione è Ramadan? Il Ramadan è il nono mese del calendario musulmano, considerato sacro dai credenti. Durante questo periodo, i musulmani praticano il digiuno dall'alba al tramonto, a ricordo della rivelazione del Corano al profeta Maometto. Il mese rappresenta un momento di riflessione spirituale, purificazione e rinnovamento della fede. La durata varia in base al calendario lunare, e termina con la celebrazione dell'Eid al-Fitr, una festività di grande importanza religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mese dell anno musulmano consacrato al digiuno". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Mese dell anno musulmano consacrato al digiuno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ramadan

La definizione "Mese dell anno musulmano consacrato al digiuno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mese dell anno musulmano consacrato al digiuno" conferma che la soluzione 'Ramadan' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ramadan

R Roma A Ancona M Milano A Ancona D Domodossola A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mese dell anno musulmano consacrato al digiuno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ramadan' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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