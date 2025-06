Il mese del calendario musulmano consacrato al digiuno nei cruciverba: la soluzione è Ramadan

RAMADAN

Curiosità e Significato di Ramadan

Perché la soluzione è Ramadan? Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico, dedicato al digiuno e alla preghiera. Durante questo periodo, i musulmani si astengono da cibo, bevande e altre tentazioni dall'alba al tramonto, per rafforzare la fede e praticare l’autodisciplina. È un momento di riflessione spirituale, solidarietà e rinnovamento interiore, che culmina con la celebrazione della festa dell’Eid.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mese di digiuno musulmano araIl mese del digiuno musulmanoIl mese del digiuno rituale musulmanoNono mese del calendario musulmanoUn mese del calendario musulmano

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

