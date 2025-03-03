Relativo a tempi antichi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Relativo a tempi antichi' è 'Primevo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIMEVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Relativo a tempi antichi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Relativo a tempi antichi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Primevo? Il termine PRIMEVO si collega a un periodo molto distante nel passato, caratterizzato da antiche civiltà e tradizioni. Questo aggettivo richiama epoche in cui gli uomini vivevano con stili di vita diversi rispetto a quelli odierni, spesso legati a memorie di un passato remoto. La parola evoca atmosfere e ambientazioni di tempi passati, dove le testimonianze storiche si mescolano con leggende e riti antichi. La sua origine si insinua nelle radici della storia umana.

Quando la definizione "Relativo a tempi antichi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Relativo a tempi antichi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Primevo:

P Padova R Roma I Imola M Milano E Empoli V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Relativo a tempi antichi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

