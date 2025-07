I tempi contrapposti agli antichi nei cruciverba: la soluzione è Moderni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I tempi contrapposti agli antichi' è 'Moderni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MODERNI

Curiosità e Significato di Moderni

Hai risolto il cruciverba con Moderni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Moderni.

Perché la soluzione è Moderni? Moderni indica ciò che è attuale, innovativo e in linea con i tempi presenti, spesso in contrasto con le tradizioni del passato. Rappresenta l'evoluzione, il progresso e le nuove idee che caratterizzano il mondo di oggi rispetto alle epoche antiche. È un termine che sottolinea come il presente si distingua e si sviluppi rispetto alle modalità di ieri. In definitiva, è il simbolo del cambiamento e dell'innovazione.

Come si scrive la soluzione Moderni

Hai davanti la definizione "I tempi contrapposti agli antichi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

