Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI' è 'Arazzeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARAZZERIA

Come completare la definizione Definizione: Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI

Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI Risposta: ARAZZERIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: A

Perché la soluzione è Arazzeria? L'arazzaria è un'arte fiorita a Firenze nel XVI secolo, caratterizzata dalla decorazione di superfici con motivi floreali e ornamenti preziosi. Questa tecnica artistica si sviluppò durante il Rinascimento, riflettendo l'interesse per l'arte decorativa e il gusto per i dettagli raffinati. Gli artigiani specializzati utilizzavano materiali nobili come l'oro e il vetro per creare opere che adornavano chiese, palazzi e oggetti di uso quotidiano. L'arazzaria rappresenta un esempio di raffinatezza e maestria artistica di quell'epoca.

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Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI - risposta corretta per cruciverba

Se la definizione "Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arazzeria'.

Schemi utili per Arazzeria

Schema parole: 9

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: A________

Schema finale: _____ERIA

Le 9 lettere della soluzione Arazzeria

A Ancona R Roma A Ancona Z Zara Z Zara E Empoli R Roma I Imola A Ancona

La soluzione 'Arazzeria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.