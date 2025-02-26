Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI
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SOLUZIONE: ARAZZERIA
Come completare la definizione
- Definizione: Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI
- Risposta: ARAZZERIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Arazzeria? L'arazzaria è un'arte fiorita a Firenze nel XVI secolo, caratterizzata dalla decorazione di superfici con motivi floreali e ornamenti preziosi. Questa tecnica artistica si sviluppò durante il Rinascimento, riflettendo l'interesse per l'arte decorativa e il gusto per i dettagli raffinati. Gli artigiani specializzati utilizzavano materiali nobili come l'oro e il vetro per creare opere che adornavano chiese, palazzi e oggetti di uso quotidiano. L'arazzaria rappresenta un esempio di raffinatezza e maestria artistica di quell'epoca.
Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI - risposta corretta per cruciverba
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Schemi utili per Arazzeria
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: A________
- Schema finale: _____ERIA
Le 9 lettere della soluzione Arazzeria
La soluzione 'Arazzeria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un arte fiorita a Firenze nel secolo XVI". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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